США выделят Афганистану $125 млн в рамках гуманитарной помощи

ТАСС, 20 августа. Администрация президента США Дональда Трампа выделит дополнительно $125 млн на оказание гуманитарной помощи Афганистану. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении американского посольства в Кабуле.

Данные средства будут направлены на "предоставление продуктов питания, питьевой воды, оказание неотложной медицинской помощи и подготовку к стихийным бедствиям". Общий объем американской гуманитарной помощи по итогам 2019 финансового года, который закончится 1 октября, составит $190 млн, отмечается в заявлении.

"США призывают все страны увеличить размер выделяемой Афганистану помощи", - подчеркнуло посольство, указав, что "дополнительная поддержка всего международного сообщества необходима для удовлетворения нужд уязвимых групп населения".

Решение об увеличении гуманитарной помощи Белый дом принял на фоне продолжающегося противостояния между правительственными силами Афганистана, которых поддерживает воинский контингент США и ряда их союзников, и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Администрация Трампа ставит условием вывода своих военнослужащих прекращение огня талибами и разрыв отношений с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Вашингтон также требует от талибов сесть за стол переговоров с афганским правительством.

1 августа официальный представитель офиса "Талибана" в Дохе Мухаммад Сохаил Шахин заявил, что движение надеется на заключение соглашения с США, которое положит конец войне, начавшейся в октябре 2001 года. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад со своей стороны отметил, что соглашение между Вашингтоном и талибами должно в первую очередь быль нацелено на достижение мира, а не на вывод американских войск.