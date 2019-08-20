СМИ: сирийские боевики обстреляли авиабазу Хмеймим

ТАСС, 20 августа. Сирийские боевики выпустили несколько снарядов из установок "Град" в направлении российской авиабазы Хмеймим в провинции Латакия. Об этом сообщил во вторник новостной портал Al-Masdar.

По его данным, нападение произошло в понедельник вечером. Российские ПВО отразили атаку, ни один из снарядов не достиг своей цели.

Al-Masdar связывает действия боевиков с операцией сирийской армии на юге провинции Идлиб в районе города Хан-Шейхун и опасениями экстремистов утратить опорные пункты в этом стратегически значимом районе.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием Минобороны РФ.

19 августа сирийская армия начала активную фазу наступления на город Хан-Шейхун, контролируемый боевиками с 2014 года. Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований.