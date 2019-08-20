Полиция Гонконга сообщила о задержании подозреваемого в атаке с ножом

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гонконга во вторник задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в совершении нападения с ножом на трех человек. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель пресс-службы полиции суперинтендант Джон Цзе.

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Инцидент произошел минувшей ночью в спальном районе Цэн Кван О на пешеходном мосту, который продемократические активисты облепили разноцветными листочками-стикерами с протестными надписями. По свидетельству очевидцев, мужчина напал на трех человек с тесаком для разделки мяса, вступив с ними в политическую перепалку. Полиция прибыла на место происшествия спустя 4 минуты, но нападавший скрылся. Джон Цзе сообщил, что предполагаемый преступник был схвачен днем на погранпереходе между Гонконгом и материковым Китаем.

Одна из пострадавших - 26 летняя журналистка издания Hong Kong Economic Journal - госпитализирована в критическом состоянии с порезами шеи и спины. Также от атаки пострадала 35-летняя женщина, ее состояние расценивается врачами как стабильное. 24-летний мужчина, получивший незначительные ранения, уже выписан из больницы.

В последние два месяца в различных районах города появились так называемые стены Леннона с наклейками и листовками в поддержку демократии. Возле них уже неоднократно происходили стычки между продемократическими активистами и их противниками.

В начале июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.