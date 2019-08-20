В Совете Европы озабочены решением властей Турции уволить мэров трех городов

ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы обеспокоен решением властей Турции уволить трех избранных народом мэров и заменить их на назначенных градоначальников. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении председателя конгресса Андерса Кнапе.

"Я выражаю глубокую обеспокоенность по поводу решения турецких властей уволить избранных мэров трех городов на юго-востоке страны, а именно Диярбакыра, Мардина и Вана, и заменить их [назначенными] управляющими, - отметил он. - Эти мэры были избраны в результате свободного и справедливого выражения воли турецкого народа во время местных выборов, состоявшихся 31 марта 2019 года, которые прошли под наблюдением конгресса".

Кнапе напомнил, что "в прошлом конгресс выражал обеспокоенность по поводу чрезмерного использования судебных разбирательств против местных выборных представителей в Турции и их замены на назначенных должностных лиц". "Эта практика серьезно подрывает надлежащее функционирование местной демократии, - продолжил он. - Я также ссылаюсь на рекомендацию конгресса о положении местных выборных представителей в Турции, принятую в 2017 году, и я призываю турецкие власти незамедлительно решить этот вопрос и, в частности, восстановить способность муниципальных советов выбирать новых градоначальников".

"Бюро Конгресса продолжит внимательно следить за этой ситуацией, в частности на своем следующем совещании в Страсбурге 11 сентября 2019 года. Эта ситуация также будет рассмотрена в ходе миссии по мониторингу, запланированной с 1 по 4 октября 2019 года, которая направлена на оценку реализации принципов Европейской хартии местного самоуправления в Турции", - заключил он.

Как сообщили в понедельник в МВД Турции, власти приняли решение сместить мэров города Диярбакыр Сельчука Мызраклы, города Ван - Бедиа Озгекче Эртан и города Мардин - Ахмета Тюрка. Мэры этих городов обвиняются властями в поддержке запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК). На их место назначены исполняющие обязанности градоначальников лица.