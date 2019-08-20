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Кризис на Украине

Против соратника Порошенко возбудили дело из-за недостоверной декларации

По данным СМИ, Игорь Кононенко не указал в поданных документах информацию о корпоративных правах

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) возбудили против депутата Рады от "Блока Петра Порошенко" Игоря Кононенко уголовное дело за подачу недостоверных данных в декларации о доходах и имуществе. Об этом во вторник заявил директор бюро Артем Сытник.

"Да, зарегистрировали уголовное производство", - приводит его слова агентство "Украинские новости". По данным СМИ, речь идет об отсутствии в поданных Кононенко документах информации о корпоративных правах. Дело возбуждено по статье "Декларирование недостоверной информации" Уголовного кодекса Украины.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обращалось в НАБУ для проверки достоверности декларации первого заместителя главы фракции БПП Игоря Кононенко за 2015 год. В НАПК указывали, что он в исправленной декларации за 2015 год указал недостоверное количество и номинальную стоимость акций двух иностранных и трех зарегистрированных на Украине компаний.

Ранее журналисты программы "Схемы" обнародовали расследование, в котором утверждалось, что Кононенко причастен к коррупционным схемам в сфере энергетики.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
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