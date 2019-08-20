ЦИК Абхазии аннулировал регистрацию кандидата в президенты Астамура Отырбы

СУХУМ, 20 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты Абхазии Астамур Отырба отстранен от участия в выборах президента, которые намечены на 25 августа. Об этом ТАСС сообщили во вторник в ЦИК республики.

"Принято решение снять кандидата в президенты Республики Абхазия Астамура Отырбу от участия в выборах президента <...> в связи с отсутствием кандидатуры вице-президента в нарушение конституционного закона о выборах президента", - сказала секретарь ЦИК Ануш Ходжикян.

По законодательству, одновременно с президентом Республики Абхазия избирается вице-президент, кандидатуру которого предлагает кандидат в президенты. Ранее зарегистрированный в паре с Отырбой кандидат в вице-президенты Давид Дасания 12 августа снял свою кандидатуру и последним сроком для регистрации нового кандидата был вторник, 20 августа.

Теперь на должность президента Абхазии претендуют девять кандидатов: действующий глава республики Рауль Хаджимба, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, экс-вице-премьер Шамиль Адзынба, депутат парламента Алмас Джапуа, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба, председатель партии "Акзаара", бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, предприниматель Астамур Какалия, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.