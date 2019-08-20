Эксперты: США уступили военное превосходство в Индо-Тихоокеанском регионе Китаю

СИДНЕЙ, 20 августа. /ТАСС/. США больше не могут в одиночку поддерживать баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе и уступили военное превосходство Китаю. К таким выводам пришли исследователи из Центра изучения США при национальном университете Сиднея. Их доклад был опубликован в понедельник на официальном сайте центра.

"Американская оборонная стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе переживает беспрецедентный кризис, порожденный несоответствием стратегических целей Вашингтона и доступных ему средств. Вооруженные силы Соединенных Штатов утратили способность единолично поддерживать баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе, тогда как Китай, напротив, наращивает силы, способные бросить вызов региональному порядку, в том числе путем крупномасштабных инвестиций в передовые военные системы", - указано в докладе Эшли Тауншенда, директора отдела внешней политики и обороны и Брендана Томаса-Нуна, научного сотрудника Центра исследований США.

Рассеянное внимание и ресурсы

Как отмечают эксперты, приверженность Вашингтона обширной программе построения либерального порядка в мире опасно разбалансировала его оборонные ресурсы, что делает американскую армию "плохо подготовленной к боевым действиям высокой интенсивности, которые характеризовали бы возможную конфронтацию с Китаем". Также эксперты отмечают, что "устаревшее мышление внешнеполитических элит США ограничивает возможности для маневра, лишая Штаты возможности свернуть часть своих глобальных обязательств или выстроить сложные компромиссы, необходимые для поддержания своего превосходства в Индо-Тихоокеанском регионе".

Также австралийские аналитики обращают внимание на негативное влияние внутриполитических процессов США на обороноспособность страны. "Двадцать лет почти непрерывных войн и перебоев с финансированием подорвали готовность ключевых элементов ВВС, ВМС, армии и морской пехоты США. Количество военных происшествий возросло, устаревшее оборудование используется после истечения срока службы, а программы обучения персонала сокращаются. Стратегии, которые беспорядочно перечисляют угрозы и призывают к равной бдительности по отношению к великим державам, способным изменить мир, и государствам-изгоями и террористам, которые не могут его изменить, рассеивают и разбазаривают скудное внимание и ресурсы Вашингтона", - отмечается в докладе.

Впрочем, эксперты добавляют, что даже в существующих сложных условиях, "Америка не становится бумажным тигром. Вашингтон по-прежнему руководит крупнейшими и сильнейшими вооруженными силами в мире и, вероятно, продолжит отвечать за глобальные элементы военного противостояния Китаю в регионе".

Китайская модернизация

Сравнивая сегодняшние военные возможности двух стран, аналитики отмечают, что, в отличие от США, Китай быстро превратил свою армию в реальную боевую мощь, способную бросить вызов американским силам. "Расходы Китая на оборону выросли примерно на 900% в период с 1996 по 2018 год, что позволило Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провести быструю военную модернизацию в большинстве ключевых отраслей. По некоторым оценкам в настоящее время ракетные войска НОАК могут располагать 1,5 тыс. баллистических ракет малой дальности, 450 баллистическими ракетами средней дальности и 160 баллистическими ракетами средней дальности, а также сотнями крылатых ракет большой дальности наземного базирования и могут поражать цели по всей первой цепи островов и за ее пределами, включая Японию, Южную Корею, Тайвань, Филиппины и Сингапур", - указывают эксперты.

По мнению исследователей, Австралия, как и другие союзники США, должна быть глубоко обеспокоена состоянием американских вооруженных сил и кризисом, влияющим на баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе. "Перед лицом этих вызовов Канберре было бы целесообразно значительно расширить сотрудничество в области безопасности с Вашингтоном и другими партнерами для продвижения стратегии коллективной региональной обороны. Такая стратегия позволит средним державам - таким как Австралия и Япония - объединить свои оборонные возможности, чтобы компенсировать недостаток военной мощи США в регионе и удержать линию обороны против китайского влияния", - резюмируют эксперты.

