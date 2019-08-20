"Россия - глубоко европейская страна". Макрон написал пост на русском языке

ТАСС, 20 августа. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил прогресс во взаимодействии с Россией по политическим или экономическим вопросам. Об этом он написал во вторник на русском языке в социальной сети Facebook по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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"Россия - очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока, - отметил он. - Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений".

"Я убежден в том, что в ходе этого многостороннего переустройства нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией", - добавил французский лидер.

Переговоры между президентами России и Франции в форте Брегансон продолжались в понедельник более двух с половиной часов.