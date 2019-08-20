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Суд постановил оставить под арестом бывшего замминистра обороны Армении

Манвела Григоряна обвиняют в присвоении имущества, уклонении от уплаты налогов, растрате государственных средств и организации хищения чужого имущества

ЕРЕВАН, 20 августа. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана во вторник в ходе заседания принял решение оставить под арестом бывшего заместителя министра обороны, генерал-лейтенанта Манвела Григоряна, который обвиняется в присвоении имущества и уклонении от уплаты налогов. Заседание инстанции транслировали местные новостные порталы.

"Суд принял решение отклонить ходатайство адвоката об изменении меры пресечения в отношении подсудимого Григоряна и оставить его под арестом", - заявил судья Мнацакан Мартиросян.

Бывший замминистра обороны обвиняется в присвоении имущества, уклонении от уплаты налогов, растрате государственных средств и организации хищения чужого имущества на общую сумму в 2,591 млрд драмов (примерно $5,4 млн).

Григорян был задержан 16 июня 2018 года в городе Эчмиадзин. Служба национальной безопасности страны сообщала, что он подозревается в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. 19 июня того же года парламент Армении большинством голосов лишил его неприкосновенности и разрешил выдать ордер на арест.

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