Reuters: страны ЕС считают "бэкстоп" необходимым условием Brexit

ТАСС, 20 августа. "Бэкстоп" - режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit - необходим в сделке по выходу Великобритании из Евросоюза. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, подготовленный странами ЕС.

"Бэкстоп - это необходимое, действующее с юридической точки зрения решение в Соглашении по условиям выхода Великобритании из ЕС для предотвращения восстановления жесткой границы на острове Ирландия", - приводит агентство выдержку из документа. Страны ЕС также выразили разочарование тем, что правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона хочет заменить "бэкстоп" на "обещание найти решение", при этом не предоставляя "конкретных предложений" по решению этой проблемы.

Ранее во вторник глава Евросовета Дональд Туск обвинил Джонсона в намерении создать границу между Ирландией и Северной Ирландией после выхода Соединенного Королевства из ЕС, так как британская сторона, потребовав исключить "бэкстоп" из соглашения, не предложила какой-либо альтернативы этому механизму.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе".