Помпео признал, что ИГ наращивает силы в некоторых районах Сирии и Ирака

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео признал, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) наращивает свои силы в некоторых районах Сирии и Ирака, отметив при этом, что боевики лишились контроля над территорией. Об этом дипломат заявил во вторник в интервью телекомпании CBS.

"Это сложно. Есть некоторые места, где ИГ сегодня сильнее, чем они были три или четыре года назад, однако "халифата" больше нет, и мы сделали так, чтобы им было намного сложнее осуществлять нападения в других странах", - сказал он, отвечая на вопрос о том, набирает ли, по его мнению, группировка силу.

В понедельник газета The New York Times со ссылкой на военные и разведывательные источники в США и Ираке сообщила о том, что ИГ восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии. По данным издания, террористы якобы проводят набор и подготовку новобранцев из числа беженцев, находящихся в палаточных лагерях. Источники The New York Times сообщали, что в ряды ИГ мобилизовано порядка 18 тыс. боевиков, которые осуществляют снайперские атаки, похищения людей, убивают сотрудников сил безопасности и общественных деятелей.

По оценке источников газеты, руководство ИГ может располагать резервными средствами в размере порядка $400 млн, точное нахождение которых неизвестно. Также предполагается, что главари этой террористической группировки могут получать прибыль от вложений в рыбный промысел, автомобильный бизнес, а также от контрабанды наркотиков. Газета при этом скептически относится к перспективе того, что ИГ может набрать прежнюю силу, когда под контролем группировки находились, по оценкам экспертов, порядка 12 млн человек.

В начале августа о том, что ИГ укрепляет свои позиции в Ираке и находится в процессе возрождения в Сирии, заявил в докладе генеральный инспектор Министерства обороны США. По его словам, ИГ также проявляет активность в сирийском лагере беженцев Эль-Холь, "работая над тем, чтобы набрать новых членов из большого числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территории лагеря".

19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирии. Предполагалось, что это произойдет в течение 100 дней. 10 февраля глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел сообщил, что вывод может начаться в ближайшие недели, однако решающим фактором будет обстановка на месте. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в печати, фактически уговорили американского лидера пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил США.