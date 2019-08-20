Помпео: США не смогли вернуться к переговорам с КНДР в сроки, на которые рассчитывали

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты не смогли вернуться к переговорам с КНДР настолько быстро, насколько рассчитывали. Об этом во вторник в интервью телекомпании CBS заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы не вернулись за стол [переговоров] так быстро, как надеялись <...> Но мы знали, что на дороге будут кочки", - сказал госсекретарь. "Мы надеемся, что [председатель Госсовета КНДР] Ким Чен Ын сядет за стол переговоров и получит более хороший результат. Так будет лучше для жителей КНДР, так будет лучше для мира", - добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

Помпео также утвердительно ответил на вопрос о том, беспокоят ли его последние ракетные пуски КНДР. "Да, мне бы хотелось, чтобы они [этого] не делали", - отметил он.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем даже после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету личная встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Президент США по итогам этой встречи уточнил, что стороны рассчитывают вскоре возобновить переговоры рабочего уровня.

10 августа КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели около 400 км. За последние две недели это уже пятые по счету испытания, проведенные КНДР.