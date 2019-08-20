Украина планирует нарастить экспорт вооружения в пять раз к 2025 году

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Украина планирует нарастить экспорт вооружения в пять раз - до $2 млрд к 2025 году. Об этом заявил глава наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус в опубликованном во вторник интервью изданию "Цензор".

"В экспорте мы ставим амбициозную цель - вырасти в пять раз к 2025 году. Мировой рынок вооружения - почти $2 трлн в год. Мы хотим экспортировать на $2 млрд в год", - сказал он, назвав самыми перспективными направлениями экспорта авиа- и ракетостроение.

Абромавичус признал, что авиаэкспорта у страны фактически не было последние несколько лет по причине саботажа со стороны ответственных лиц. При этом в сфере ракетостроения в последнее время подписаны несколько "очень удачных контрактов". У Киева, по его словам, здесь есть конкурентное преимущество на мировых рынках и именно на это направление необходимо "кинуть лучшие ресурсы".

Абромавичус считает, что реформу "Укроборонпрома" следует начать с замены гендиректора Павла Букина, поскольку при нем был потерян контроль над предприятиями концерна, появились большие долги, налицо "полное отсутствие новых, прорывных проектов". По его словам, уже составлен список претендентов на эту должность из семи человек. Абромавичус также не исключил, что некоторые предприятия концерна в будут отданы в частные руки.

За три недели до первого тура президентских выборов, который состоялся 31 марта 2019 года, на Украине разгорелся скандал вокруг "Укроборонпрома". Согласно результатам журналистского расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые позволяли предприятиям отрасли втридорога поставлять запчасти для армии. При этом в коррупционных сделках участвовали близкие к экс-президенту Украины Петру Порошенко должностные лица. Журналисты также обвинили Государственную фискальную службу Украины, военную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро в соучастии в этих коррупционных схемах. После скандала власти Украины заявили о намерении ликвидировать концерн, но позже передумали и решили его реформировать.