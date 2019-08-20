Телеканал "112 Украина" потребовал от Зеленского объяснить возбуждение уголовного дела

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Телеканал "112 Украина" потребовал от властей страны объяснить, почему в отношении него возбуждено уголовное дело и какую роль в этом играет глава Офиса президента. Соответствующее заявление размещено на сайте телеканала во вторник.

"Международный редакционный совет телеканала требует от высшего руководства государства и от правоохранительных органов Украины, в частности, от президента Украины, генерального прокурора и председателя Службы безопасности, срочно прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что за уголовным производством против "112 Украина" стоит глава Офиса президента Андрей Богдан", - говорится в заявлении.

Ранее украинское издание "theБабель" обнародовало информацию со ссылкой на свои источники о том, что СБУ возбудила дело в отношении "112 Украина" по статье 206 Уголовного кодекса Украины о противодействии законной хозяйственной деятельности, что в конечном итоге может грозить арестом имущества канала и передачей его другому владельцу. По информации издания, за делом в отношении "112 Украина" стоит глава Офиса президента Украины, цель которого "якобы, получить контроль над самым рейтинговым информационным каналом страны и вывести его из сферы влияния главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука".

"Редакционный совет намерен вынести вопрос возможного рейдерского захвата телеканала, безнаказанности радикальных организаций и недостаточной безопасности украинских журналистов на повестку дня делегации от Европарламента в Парламентский комитет Ассоциации ЕС - Украина, членом которой является депутат Европарламента и представитель международного редакционного совета "112 Украина" Нейтан Гилл", - указывается в сообщении "112 Украина". СМИ напомнило, что "именно этот комитет отвечает за все вопросы межпарламентского сотрудничества с Украиной", поэтому, считает редакционный совет, "преследование телеканала "112 Украина" может стать причиной громкого международного скандала".

Редакционный совет также пообещал донести информацию о случившемся "до главных европейских и международных организаций, занимающихся защитой прав человека и демократических свобод", а также до иностранных дипломатических представительств на Украине.

При этом телеканал заявил, что украинская власть пренебрегает обращениями относительно угроз его деятельности. В этом контексте СМИ напомнило о недавнем обстреле здания канала из гранатомета, который действующая власть даже не прокомментировала, а также о других случаях проявления нетерпимости к каналу, оставшихся без внимания сверху.