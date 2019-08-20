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Кризис на Украине

СМИ: суд Киева санкционировал допрос Парубия и Луценко по делу экс-бойцов "Беркута"

В перечень свидетелей также попал мэр Киева Виталий Кличко

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Святошинский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвокатов бойцов бывшего спецподразделения МВД Украины "Беркут", обвиняемых в причастности к расстрелам на "майдане" в феврале 2014 года, о необходимости допроса свидетелей, среди которых спикер Верховной рады Андрей Парубий и генеральный прокурор Юрий Луценко. Об этом сообщило во вторник украинское издание Громадське.

"Суд разрешил допросить днепропетровский "Беркут", руководящий состав милиции по состоянию на 20 февраля, а также всех публичных лиц, о которых ходатайствовали адвокаты", - сказано в сообщении. В перечне свидетелей, допрос который был разрешен судом, Парубий и Луценко, мэр Киева Виталий Кличко, депутат Верховной рады VIII-го созыва Сергей Пашинский, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, бывший замглавы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, бывший глава МИД Украины Леонид Кожара, а также экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Во время беспорядков в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года неизвестные открыли огонь из снайперского оружия по участникам "майдана" и по сотрудникам правоохранительных органов. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния 18-20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи представителей правоохранительных органов, однако украинская прокуратура эти факты не расследует.

При этом в преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников "Беркута". Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против бывших бойцов спецназа, которым инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия, превышение полномочий, незаконный оборот оружия, а также совершение террористического акта. Обвиняемые не признают вину ни по одному из пунктов.

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Кличко, Виталий ВладимировичКризис на УкраинеПарубий, Андрей ВладимировичЛуценко, Юрий ВитальевичШевченко, Андрей Анатольевич
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