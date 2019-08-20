Бразилия запретила въезд высокопоставленным венесуэльским чиновникам

ТАСС, 20 августа. Бразилия приняла решение запретить въезд на свою территорию высокопоставленным чиновникам Венесуэлы. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном во вторник в Diario Oficial da Uniao - официальном издании правительства Бразилии.

В документе за подписью министра юстиции республики Сержиу Мору и главы МИД Эрнесту Араужу указано, что список лиц, которых касается принятая мера, будет составлен этими двумя ведомствами. Пока данный перечень не был обнародован. При этом сообщается, что в любой момент он может быть дополнен новыми фигурантами.

Согласно документу, ограничения в отношении "высокопоставленных представителей венесуэльского режима" вводятся в связи с тем, что их действия "противоречат принципам и задачам Федеральной конституции [Бразилии], посягая на демократию, человеческое достоинство и главенство прав человека".