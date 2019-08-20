Погранслужба Украины вновь задержала танкер Mriya по делу о поставках топлива в Крым

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Украинские пограничники вновь задержали танкер Mriya, который фигурирует в уголовном деле о нарушении украинского законодательства для работы в Крыму. Об этом во вторник сообщило агентство "Украинские новости" .

"Херсонский апелляционный суд вынес постановление, которым снова арестовал судно. Во исполнении этого постановления приняты необходимые меры", - говорится в ответе Службы безопасности Украины (СБУ) на запрос агентства. В настоящий момент судно находится в прилежащей зоне территориальных вод Украины, на борту работают пограничники.

Следователи украинской прокуратуры 10 августа задержали танкер Mriya и провели на его борту обыск. По версии обвинения, экипаж судна нарушил установленный Украиной порядок въезда и выезда на территорию Крыма. В прокуратуре также утверждают, что в июне 2015 года это судно, но под названием "Вилга", было задействовано для поставок топлива подразделениям Черноморского флота России.

По информации сайта Vesselfinder, судно ходит под флагом Украины.

Изначально Херсонский городской суд отказал СБУ в ходатайстве об аресте танкера, однако 19 августа эта инстанция удовлетворила апелляцию прокуратуры и постановила арестовать судно.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% процента жителей Крыма и Севастополя соответственно. Президент России 18 марта подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.