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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отставке

Он сообщил, что работа правительства заканчивается
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте AP Photo/Gregorio Borgia
Описание
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© AP Photo/Gregorio Borgia

РИМ, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что работа его правительства заканчивается, и он подаст в отставку. Об этом глава итальянского правительства заявил во вторник, выступая в Сенате (верхняя палата парламента). Прямая трансляция велась по каналу Rai News 24.

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"Дорогие друзья из "Движения "5 звезд" [одна из двух правящих партий] на этом заканчивается работа нашего правительства", - сказал Конте. "По завершении этого заседания я передам официально прошение об отставке в руки президента Серджо Маттареллы", - объявил Конте.

В Италии сложилась ситуация правительственного кризиса после того, как 8 августа вице-премьер, глава МВД и лидер одной из двух правящих партий - "Лига" Маттео Сальвини объявил, что парламентского большинства, сложившегося по итогам выборов в марте 2018 года, не существует, и призвал к проведению новых выборов. Однако в разгар летних отпусков обсуждение ситуации и выступление премьера было отложено.

Теги
ИталияМаттарелла, СерджоКонте, ДжузеппеСальвини, Маттео
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