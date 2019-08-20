Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отставке

РИМ, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что работа его правительства заканчивается, и он подаст в отставку. Об этом глава итальянского правительства заявил во вторник, выступая в Сенате (верхняя палата парламента). Прямая трансляция велась по каналу Rai News 24 .

"Дорогие друзья из "Движения "5 звезд" [одна из двух правящих партий] на этом заканчивается работа нашего правительства", - сказал Конте. "По завершении этого заседания я передам официально прошение об отставке в руки президента Серджо Маттареллы", - объявил Конте.

В Италии сложилась ситуация правительственного кризиса после того, как 8 августа вице-премьер, глава МВД и лидер одной из двух правящих партий - "Лига" Маттео Сальвини объявил, что парламентского большинства, сложившегося по итогам выборов в марте 2018 года, не существует, и призвал к проведению новых выборов. Однако в разгар летних отпусков обсуждение ситуации и выступление премьера было отложено.