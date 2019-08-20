В Лондоне заявили, что "бэкстоп" исключает перспективу заключения сделки по Brexit

ЛОНДОН, 20 августа. /ТАСС/. Сохранение пункта о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) в соглашении об условиях выхода Великобритании из Евросоюза делает невозможной перспективу заключения сделки по Brexit. Об этом говорится в заявлении администрации премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, которое во вторник распространило агентство Reuters .

"Очевидно, что если Соглашение о выходе не будет вновь открыто [для переговоров], а "бэкстоп" упразднен, то перспективы достижения сделки нет", - отмечается в сообщении.

При этом Лондон выразил готовность "в духе добросовестного сотрудничества вести переговоры по [выработке] альтернативы "бэкстопу".

Джонсон в понедельник направил письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором обозначил, что "бэкстоп" в том виде, на котором настаивает Брюссель, будет "антидемократичным и несоответствующим суверенитету Соединенного Королевства как государства", от которого Лондон не вправе будет отказаться "в одностороннем порядке". Британский премьер выразил надежду на то, что стороны займутся поиском иных решений и что в итоге соглашение будет достигнуто. Однако Туск во вторник отверг предложение британского премьера, поскольку, по его словам, "бэкстоп" является страховкой для предотвращения появления жесткой границы на острове Ирландия.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе".