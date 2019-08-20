СМИ: наблюдательный пост турецких войск в Морике блокирован сирийской армией

ТАСС, 20 августа. Сирийские войска перекрыли все дороги вокруг наблюдательного поста турецких войск в Морике, который расположен на границе провинций Идлиб и Хама. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Hadas.

По его информации, к Морику ранее отступили формирования вооруженной оппозиции из осажденных сирийской армией городов Кфар-Зейта, Эль-Латамна, Лахая и Латмин на севере провинции Хама. Не исключено, что туда направилась часть боевиков, сражавшихся в городе Хан-Шейхун на юге Идлиба, куда вошли во вторник правительственные силы.

В понедельник турецкая военная колонна не смогла проехать от границы к Морику из-за боевых действий в районе Хан-Шейхуна. Согласно заявлению Минобороны Турции, колонна подверглась нападению с воздуха сирийских ВВС. Данных о каких-либо потерях с турецкой стороны не поступало, однако, как сообщили в Анкаре, погибли трое и пострадали 12 гражданских лиц.

Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что Турция не собирается переносить девятый наблюдательный пост из Морика в другое место. По его словам, со стороны Анкары будут готовы принять "все необходимые меры для обеспечения безопасности в этом районе". Турецкий министр посоветовал Дамаску "не играть с огнем".

В 2017 году в провинции Идлиб и пограничных районах Алеппо, Латакии и Хамы была создана северная зона деэскалации. На ее территории действует сейчас 12 наблюдательных постов турецкой армии.