Суд признал законным задержание экс-президента Киргизии

"Судьи отказали в отмене решения о задержании Атамбаева", - сказал он. Несколько дней назад Слесарев обратился в Первомайский районный суд с предложением отменить решение о задержании бывшего президента. Как считает адвокат, принятое в конце июня парламентом постановление о лишении Атамбаева статуса экс-президента и иммунитета противоречит конституции республики. По мнению Слесарева, в соответствии с законодательством в данном случае необходимо заключение Конституционной палаты.

Поэтому, как убежден адвокат, Атамбаев был задержан и арестован незаконно, поскольку на данный момент продолжает обладать статусом экс-президента и, соответственно, на него распространяется неприкосновенность.

Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более 100 человек, в том числе сотрудники милиции.