Вице-премьер и глава МВД Италии Сальвини настаивает на проведении новых выборов

РИМ, 20 августа. /ТАСС/. Вице-премьер, глава МВД и лидер одной из двух правящих партий - "Лиги" - Маттео Сальвини заявил о необходимости проведения новых выборов после падения нынешнего правительства и отставки премьер-министра Джузеппе Конте. Об этом Сальвини заявил во вторник, выступая в Сенате (верхней палате парламента).

"Тот, кто боится суждения своего народа, не может считать себя полностью свободным. Я и "Лига" не боимся. Единственный путь - выборы, чтобы итальянцы оценили, кто как работал", - сказал Сальвини. При этом он заявил, что до роспуска нынешнего созыва парламента "Лига" готова принять закон о сокращении числа парламентариев, а также одобрить бюджет. Однако финансовый документ на следующий год должен содержать "не менее €50 млрд для обеспечения снижения налогов".

"Вы выбрали меня в качестве мишени: пожалуйста, распинайте! Я не боюсь", - сказал вице-премьер. В своей предшествующей выступлению Сальвини речи премьер-министр Джузеппе Конте обвинил его в "политической безответственности" и "оппортунизме".

В Италии сложилась ситуация правительственного кризиса после того, как 8 августа вице-премьер и глава МВД объявил, что парламентского большинства, сложившегося по итогам выборов в марте 2018 года, не существует, и призвал к проведению новых выборов. Однако в разгар летних отпусков обсуждение ситуации и выступление премьера было отложено. Нынешнее правительство в составе "Движения" и "Лиги" было приведено к присяге 1 июня 2018 года после продолжавшихся три месяца консультаций. Коалиционный кабинет работал на основе программы из 30 приоритетных задач. Конте объявил о намерении подать в отставку.

Решение о роспуске парламента (который не должен автоматически распускаться при падении правительства) принимает президент на основе консультаций с представителями всех политических партий. До назначения нового кабинета действующий выполняет все текущие обязанности, включая представительство на международных форумах.