Британские чиновники прекратят посещать большинство заседаний ЕС с сентября

ЛОНДОН, 20 августа. /ТАСС/. Британские должностные лица с 1 сентября перестанут посещать большинство заседаний Евросоюза, чтобы сосредоточиться на выстраивании будущих отношений с европейскими странами и другими партнерами по всему миру. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства по вопросам выхода Великобритании из ЕС.

"Отныне мы будем принимать участие только в тех заседаниях, которые действительно являются важными, сокращая посещаемость [заседаний Евросоюза] более чем наполовину и экономя сотни часов. Это даст больше свободного времени министрам и их подчиненным, чтобы продолжить подготовку к нашему уходу 31 октября и воспользоваться теми возможностями, которые нас ожидают", - сказал глава ведомства Стивен Баркли.

В ведомстве при этом указали, что интерес для Лондона по-прежнему представляют встречи, на которых обсуждаются вопросы безопасности. "Это решение отражает тот факт, что теперь очень близок выход Великобритании из ЕС и многие дискуссии на заседаниях будут касаться будущего ЕС, когда Великобритания уже покинет его", - отмечается в коммюнике, в котором также подчеркивается, что действия Лондона "никоим образом не направлены на срыв функционирования ЕС".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.