Помпео: Вашингтон в целом согласен с оценкой Twitter и Facebook действий Пекина в Гонконге

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Госдепартамент во многом согласен с тем, как американские компании Twitter и Facebook оценивают действия Китая в отношении участников протестов в Гонконге. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала CNBC госсекретарь США Майкл Помпео.

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Компания Twitter сообщила в понедельник, что зафиксировала в сегменте своей сети микроблогов в Гонконге информационную операцию при участии 936 аккаунтов, зарегистрированных в Китае. Компания уточнила, что упомянула только наиболее активных участников информационной операции, общее число которых приближается к 200 тыс. Компания Facebook информировала в понедельник о блокировке в своей соцсети семи страниц, трех групп и пяти учетных записей, "вовлеченных в согласованные действия, исходящие из Китая и сосредоточенные на Гонконге".

"Упомянутые вами данные в значительной степени соответствуют нашему пониманию того, какие усилия предпринимает Китай по всему миру", - отметил Помпео.

Госсекретарь напомнил, что когда американские СМИ активно писали о приписываемом РФ вмешательстве в выборы в США 2016 года, он призывал не сводить суть проблемы к одному государству. "Я напоминал, что это делает не только Россия. Такие же действия совершаются из Китая, КНДР, Ирана. Я считаю, что это международный вызов, который представляют собой международные предприятия, развивающиеся в том числе и здесь в Америке", - продолжал Помпео, высказав желание подробнее остановиться на этом вопросе в более подходящее время.

Ему был задан вопрос, пользуются ли Соединенные Штаты упомянутыми выше сервисами для ведения американской пропаганды в других странах. "Мы этим не занимаемся. Мы не распространяем намеренно ложную информацию где бы то ни было в мире. Это противоречило бы законам США", - утверждал Помпео.

В начале июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.