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Безопасность на саммите G7 будут обеспечивать 13,2 тыс. человек

Саммит пройдет в Биаррице с 24 по 26 августа

ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. Франция мобилизует 13,2 тыс. полицейских и жандармов для обеспечения безопасности на саммите Группы семи в Биаррице (юго-запад Франции). Об этом сообщил во вторник министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, выступая в городе проведения форума, куда он отправился с рабочей поездкой.

"Мы приложили все необходимые усилия, чтобы обеспечить нормальное проведение саммита и связанного в ним международного диалога в наилучших условиях. Безопасность в Биаррице и на территории поблизости от него будут обеспечивать 13,2 тыс. полицейских и жандармов", - заявил глава МВД. Полиция и жандармерия будут действовать при поддержке военных, "которые обеспечат проведение контртеррористических мероприятий и защиту морских и воздушных подступов" к месту проведения саммита.

Министр отметил, что "в настоящее время нет особых указаний на то, что существует реальная террористическая угроза саммиту". "Но в то же время следует констатировать, что террористическая угроза является постоянной для Франции", - добавил он.

Саммит Группы семи пройдет в Биаррице на юго-западе Франции с 24 по 26 августа.

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