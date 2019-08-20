Меркель: ЕС сохраняет сплоченность по вопросу Brexit

ХЕЛЬСИНКИ, 20 августа. /ТАСС/. Европа придерживается единой позиции по вопросу о процессе выхода Великобритании из ЕС, нет планов заново обсуждать достигнутые соглашения. Об этом заявила во вторник в Рейкьявике канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с премьер-министрами Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции. Трансляцию пресс-конференции провел телеканал NRK.

"Мы - 27 стран-членов ЕС [без учета Великобритании] - будем сохранять сплоченность и сплоченно действовать", - сказала она. "Мы не можем вскрывать [уже заключенное] соглашение", - добавила Меркель, которая в среду проведет переговоры в Берлине с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. По ее словам, предложение Брюсселя актуально, Лондону самому решать, каким путем идти.

Таким образом канцлер прокомментировала жесткую позицию Джонсона относительно "бэкстопа" - режима пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit.

Джонсон в понедельник направил письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором обозначил, что "бэкстоп" в том виде, на котором настаивает Брюссель, будет "антидемократичным и несоответствующим суверенитету Соединенного Королевства как государства". Британский премьер выразил надежду, что стороны займутся поиском иных решений и что в итоге соглашение будет достигнуто. Однако Туск во вторник отверг предложение британского премьера, поскольку, по его словам, "бэкстоп" является страховкой для предотвращения появления жесткой границы на острове Ирландия.