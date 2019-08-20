Bloomberg: власти США предупредили авиакомпании о риске полетов над Персидским заливом

ТАСС, 20 августа. Федеральное авиационное управление (FAA) США предупредило американских авиаперевозчиков о возросшем риске при полетах над Персидским и Оманским заливами в связи с предполагаемой угрозой со стороны Ирана. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на предупреждение, которое FAA направило американским авиакомпаниям и другим авиаперевозчикам.

В предупреждении говорится, что при полетах над Персидским заливом и примыкающим к нему Оманским заливом "существует растущий непреднамеренный риск". "Иран выступил с публичными угрозами в отношении американских военных операций в регионе [Персидского] залива", - отмечается в заявлении авиационного регулятора США. По данным агентства, FAA отмечает, что Иран располагает широким спектром ракет и военных самолетов для перехвата авиалайнеров.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.

20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4. После этого США, согласно заявлениям американского президента Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Эта операция не была проведена, так как Трамп отменил ее. 20 июня Федеральное управление гражданской авиации США выпустило экстренное распоряжение, запрещающее американским авиакомпаниям летать в контролируемом Ираном воздушном пространстве над Ормузским проливом и Оманским заливом.