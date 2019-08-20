СМИ: на базе ВВС Ирака в провинции Салах-эд-Дин произошел пожар

ТАСС, 20 августа. Сильный пожар произошел на базе иракских военно-воздушных сил (ВВС), расположенной в провинции Салах-эд-Дин в центральной части страны. Об этом, как сообщил телеканал Al Sumaria, заявил представитель сил безопасности провинции.

По имеющимся данным, пожар внезапно начался на авиабазе "Аль-Бакр". В настоящее время на аэродроме работают несколько бригад спасательных служб, которые пытаются справиться с распространяющимся огнем.

Представитель сил безопасности Салах-эд-Дин отметил, что причины возгорания до сих пор не выяснены.

Как информировал телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники, за некоторое время до пожара авиабаза "Аль-Бакр" была обстреляна из минометов. Несколько снарядов разорвались на территории военного объекта.

Официальных заявлений иракских властей по данному поводу пока не поступало.