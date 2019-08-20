Военный совет Судана распустят в ближайшее время

КАИР, 20 августа. /ТАСС/. Переходный Военный совет Судана будет в ближайшее время распущен. Об этом сообщил во вторник официальный представитель совета Шамс ад-Дин Каббаши, передает телеканал Sky News Arabia.

"Мы получили имена кандидатов в управляющий Суверенный совет от оппозиционного альянса "За свободу и перемены", - сказал он. - Через некоторое время будет объявлено о роспуске Военного совета".

В понедельник Суверенный совет, которому предстоит управлять государством на переходный период, должен был быть приведен к присяге. Однако по просьбе оппозиции его формирование было отложено на 48 часов. Как позднее выяснилось, один из претендентов заявил об отказе войти в состав совета. В течение последующего времени велись консультации по основным кандидатам.

Создание Суверенного совета является является одним из основных положений подписанных 17 августа в Хартуме Конституционной декларации и соглашения о переходном периоде. Согласно положениям документов, в него войдут 11 представителей - по пять человек от Военного совета и оппозиционного альянса "За свободу и перемены". Кандидатура еще одного человека должна стать консенсусной. Стороны договорились, что 11-м членом совета станет женщина-христианка.

Совет будет осуществлять руководство страной в течение трех лет, причем 18 месяцев его будет возглавлять нынешний глава Военного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан, затем функции руководителя перейдут к гражданскому представителю.

Из-за задержки с объявлением состава Суверенного совета процедуру утверждения нового премьер-министра также перенесли. Как ожидалось, уже во вторник в Хартуме должен был быть объявлен глава правительства, главным претендентов на пост которого является экономист, бывший исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Африки Абдалла Хамдук.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военного совета, которая неоднократно выливалась в столкновения и приводила к гибели людей.