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Кризис на Украине

Bloomberg: лидеры стран "нормандской четверки" могут встретиться до конца 2019 года

По данным агентства, шерпы из "нормандской контактной группы" должны встретиться до конца августа

ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. Встреча лидеров стран - участниц "нормандской четверки" с целью обсуждения ситуации на востоке Украины может состояться до конца этого года. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

Оно ссылается на сведения, полученные от представителя французской администрации, пожелавшего остаться неназванным, так как все переговоры по данному вопросу ведутся в закрытом формате. Согласно заявлению источника, шерпы из "нормандской контактной группы" должны встретиться до конца августа.

Однако во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что конкретных наметок по возможным параметрам новой встречи в нормандском формате, а также о дате двусторонних контактов президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским пока нет.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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