Спецпредставитель США по Афганистану отправляется в Доху для переговоров с талибами

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад во вторник отправляется в Катар для очередного раунда переговоров с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"В Дохе Халилзад в рамках общих усилий по содействию мирному процессу, который положит конец конфликту в Афганистане, возобновит переговоры с "Талибаном", - говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом.

После Халилзад посетит Афганистан, где, как ожидается, встретится с представителями руководства страны.