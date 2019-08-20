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Спецпредставитель США по Афганистану отправляется в Доху для переговоров с талибами

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад во вторник отправляется в Катар для очередного раунда переговоров с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"В Дохе Халилзад в рамках общих усилий по содействию мирному процессу, который положит конец конфликту в Афганистане, возобновит переговоры с "Талибаном", - говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом.

После Халилзад посетит Афганистан, где, как ожидается, встретится с представителями руководства страны.

Теги
АфганистанСШАКатар
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