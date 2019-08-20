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Выход США и России из ДРСМД
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США отвергают, что начали разработку крылатых ракет задолго до выхода из ДРСМД

Как заявил представитель Пентагона Роберт Карвер, это произошло после того, как Вашингтон приостановил выполнение своих обязательств по договору
Испытание крылатой ракеты США, 18 августа 2019 года EPA-EFE/SCOTT HOWE/US DEPARTMENT OF DEFENSE
Описание
Испытание крылатой ракеты США, 18 августа 2019 года
© EPA-EFE/SCOTT HOWE/US DEPARTMENT OF DEFENSE

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Вашингтон отвергает претензии России в том, что США начали разработку крылатых ракет наземного базирования задолго до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил во вторник ТАСС официальный представитель Пентагона, подполковник Роберт Карвер.

"Это не так", - сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что испытание США 18 августа ракеты на дальность более 500 км свидетельствует о том, что разработки в этой сфере велись давно.

"США приостановили выполнение своих обязательств по договору 2 февраля и официально вышли из него 2 августа. После приостановления [выполнения своих] обязательств Пентагон приступил [к разработке] крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет", - отметил Карвер.

Он также заявил, что США намерены и далее проводить испытания обычных крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет. 

"Разработка обычных крылатых ракет наземного базирования находится на раннем этапе тестирования. Для первоначальной оперативной готовности потребуются годы, - сказал Карвер. - США намерены исследовать, развивать и проводить испытания обычных крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет".

В новость были внесены изменения (20:11 мск) - добавлены подробности.

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