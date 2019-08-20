В МИД ДНР назвали абсурдными обвинения Киевом представителей республики в терроризме

ДОНЕЦК, 20 августа. /ТАСС/. Уголовные дела, возбужденные военной прокуратурой Украины в отношении представителей Донецкой народной республики (ДНР), являются попыткой украинских властей замести следы своих преступлений. Об этом во вторник заявила глава МИД республики Наталья Никонорова.

"Открытие уголовного производства против общественных деятелей и чиновников Донбасса, занимающихся сбором доказательств военных преступлений украинских силовиков, явно демонстрирует суть украинского режима. Киевские власти любыми способами пытаются замести следы своих противоправных действий и заглушить голос народа, - цитирует ее заявление Донецкое агентство новостей. - Эта абсурдная инициатива крайне унизительна для страны, декларирующей свою приверженность демократии и верховенству права".

Никонорова добавила, что подобные действия со стороны украинских властей не способствуют возвращению мира в Донбасс, поскольку для улучшения ситуации в регионе Киев должен кардинально менять подход, а не продолжать политику ушедшей власти.

Ранее во вторник главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что возбуждено уголовное дело в отношении четырех представителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), в том числе Никонорову и уполномоченного ДНР по правам человека Дарью Морозову обвинили по статье о создании террористической организации. По словам Матиоса, в республиках действуют организации "Специальная комиссия по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе" и "Общественная организация "Справедливая защита", члены которых якобы осуществляют "противоправную деятельность".