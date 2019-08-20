Джонсон предложил урегулировать вопрос ирландской границы после Brexit

"Мы считаем, что сейчас есть хорошая возможность для всех, чтобы объединиться, отказаться от этого "бэкстопа"(режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit), а затем в ходе переговоров по соглашению о свободной торговле, к которым мы собираемся приступить после 31 октября, мы будем предлагать все варианты, благодаря которым мы сможем осуществлять беспрепятственную торговлю на североирландской границе", - сказал он.

Глава британского правительства отметил, что ЕС "явно все еще думает, что существует возможность, что парламент [Соединенного Королевства] заблокирует Brexit". "На данный момент абсолютной правдой является то, что наши друзья и партнеры настроены немного негативно, но я думаю, что в действительности мы добьемся успеха. Я думаю, что теперь есть ощущение того, что нужно что-то делать с этим "бэкстопом". Мы не можем провести его через парламент в том виде, в котором он существует", - подчеркнул британский премьер.

Джонсон в понедельник направил письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором обозначил, что "бэкстоп" в том виде, на котором настаивает Брюссель, будет "антидемократичным и несоответствующим суверенитету Соединенного Королевства как государства". Британский премьер выразил надежду на то, что стороны займутся поиском иных решений, и что в итоге соглашение будет достигнуто.

Туск во вторник отверг предложение Джонсона, поскольку, по его словам, "бэкстоп" является страховкой для избежания появления жесткой границы на острове Ирландия".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе".