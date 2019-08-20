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Трамп выступил за возвращение России в G8

Президент США Дональд Трамп AP Photo/Carolyn Kaster
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Carolyn Kaster

Трамп заявил, что он выступает за возвращение РФ в "большую восьмерку" - AFP.

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СШАРоссияТрамп, Дональд
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