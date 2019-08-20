Трамп выступил за возвращение России в G8

Задержание иранского танкера в Гибралтаре

В Вашингтоне заявили, что следят за перемещениями иранского танкера в Средиземноморье

США хотят быть уверенными в том, что нефть не будет использована для поддержки операций Корпуса стражей исламской революции в Сирии

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