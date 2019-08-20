Трамп: США ведут переговоры на разных уровнях с представителями властей Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Американские должностные лица ведут переговоры с представителями властей Венесуэлы на разных уровнях, в том числе чрезвычайно высоком. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на состоявшейся во вторник встрече с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, который находится с визитом в Вашингтоне.

"Мы поддерживаем контакт, говорим с различными представителями Венесуэлы", - сказал глава администрации США, отвечая на вопросы журналистов. "Мы помогаем Венесуэле, как можем, не влезаем туда, но помогаем ей", - утверждал Трамп.

"Мы говорим с представителями на различных уровнях Венесуэлы, да", - повторил американский лидер. Он отказался уточнить, кто именно является собеседником представителей США в Венесуэле. "Не хочу говорить, с кем [США поддерживают контакты], но мы говорим на очень высоком уровне", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, он выразил мнение, что кризис в Венесуэле стал следствием попытки строительства социализма в этой южноамериканской стране.

Как сообщило в воскресенье информационное агентство Associated Press со ссылкой на представителя американской администрации, США ведут секретные переговоры с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо по поводу гарантий для людей из окружения президента Николаса Мадуро на случай, если его соратники согласятся следовать плану по отстранению его от власти. В Госдепартаменте в связи с этим в понедельник утверждали, комментируя по просьбе ТАСС данную публикацию, что десятки ближайших союзников Мадуро за последние месяцы пытались начать переговоры о его свержении с Вашингтоном.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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