Спецпредставитель США по Ирану не стал комментировать инициативу РФ по Персидскому заливу

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Сперцпредставитель США по Ирану Брайан Хук во вторник не дал прямого ответа на вопрос об отношении США к выдвинутой ранее Россией концепции коллективной безопасности в этом регионе.

"Готовы ли США к существенному взаимодействию по этой инициативе?", - задали ему вопрос на брифинге. "Я видел только сообщения в печати по этому поводу и не видел продолжения, - ответил он. - Мы считаем, что наши инициативы представляются наиболее осуществимыми и они имеют наибольшие шансы на успех в том, что касается сдерживания и обеспечения безопасности судоходства. Мы приветствуем целый ряд идей по обеспечению сдерживания, есть много возможностей для этого и мы выдвинули инициативу, которую считаем очень полезной".

При этом Брайан Хук напомнил, что с мая нынешнего года США расширили свое военное присутствие на Ближнем Востоке. "Мы используем авиацию и корабли и действуем там, где имеем возможности для этого по международному праву, - добавил он. - Мы будем продолжать действовать таким образом. Мы знаем, что другие страны и впредь будут содействовать нам в этом".

23 июля МИД России представил Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Она предусматривает формирование инициативной группы для подготовки международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива, что в дальнейшем приведет к созданию организации по безопасности и сотрудничеству в данном регионе. Кроме того, Москва выступила с инициативой создания демилитаризованных зон в регионе и предложила отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств и наладить горячие линии между военными.