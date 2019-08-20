Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку

РИМ, 20 августа. /ТАСС/. Председатель Совмина Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке президенту Серджо Маттарелле. Об этом сообщается во вторник в заявлении президентского Квиринальского дворца.

"Президент республики Серджо Маттарелла принял председателя Совмина профессора Джузеппе Конте, который передал заявление об отставке. Президент принял это к сведению и поручил Конте выполнять текущие обязанности", - говорится в заявлении президентской администрации.

В нем также указывается, что в среду в 16:00 (17:00 мск) начнутся политические консультации. Их цель - прояснить, возможно ли другое парламентское большинство, которое бы подержало новое правительство.

К этому решению Конте подтолкнули заявления его заместителя, главы МВД и лидера одной из двух правящих партий - "Лиги" Маттео Сальвини, который 8 августа объявил, что правящего большинства не существует, и призвал к проведению новых выборов.

Более того, сенаторы "Лиги" представили резолюцию о выражении недоверия правительству и премьер-министру. Во вторник после дебатов в Сенате (верхней палате парламента) эта резолюция была отозвана. Хотя голосование по вопросу о недоверии коалиционному правительству было бессмысленно после объявления Конте об отставке.

Политические консультации

Политические консультации после падения правительства и отставки премьер-министра Джузеппе Конте продлятся два дня. Об этом говорится в заявлении администрации итальянского президента.

Как указывается в документе, первым Маттарелла поговорит по телефону с почетным президентом Джорджо Наполитано, который находится не в Риме. Затем к президенту по очереди придут председатели обеих палат парламента - Мария Элизабетта Казеллати и Роберто Фико.

До вечера среды Маттарелла примет небольшие парламентские группы. Консультации с наиболее крупными фракциями начнутся в четверг, 22 августа. Последними Маттарелла примет представителей "Лиги" и "Движения "5 звезд", партий, входивших в правящую коалицию.

Известно, что "Лига", а также ее старые союзники по предвыборной коалиции - партии "Вперед, Италия" и "Братья Италии" настаивают на проведении новых выборов.

В новость были внесены изменения (22:46 мск) - добавлены подробности.