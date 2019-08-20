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США готовы обсуждать вариант усиления своего военного присутствия в Румынии

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с румынским лидером Клаусом Йоханнисом. В настоящее время на территории Румынии размещен комплекс Aegis Ashore американской системы ПРО

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы обсуждать с Румынией возможность усиления американского военного присутствия на ее территории. Об этом сообщил во вторник на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом его американский коллега Дональд Трамп.

"Это одна из тем, о которых мы будем сегодня говорить", - заявил американский лидер, отвечая на вопрос, готов ли Вашингтон рассмотреть вариант усиления американского военного присутствия в Румынии. "Полагаю, что вы этот вопрос затронете", - сказал Трамп Йоханнису, который находится с визитом в Вашингтоне. Никаких других комментариев на эту тему от него не последовало.

На территории Румынии размещен комплекс Aegis Ashore американской системы противоракетной обороны. Кроме того, в недавнем прошлом власти в Бухаресте выступали за создание Соединенными Штатами в Румынии постоянной американской военной базы.

Теги
СШАРумынияЙоханнис, КлаусТрамп, Дональд
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