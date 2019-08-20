Fox: разведка Запада следит за еще одним направляющимся к Сирии танкером с иранской нефтью

НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Спецслужбы стран Запада установили, что танкер Bonita Queen с иранской нефтью в нарушение односторонних санкций США идет к берегам Сирии. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на источники в разведывательных ведомствах Запада.

По данным этих источников, 2 августа Bonita Queen был загружен 600 тыс. баррелей нефти на одном из островов у побережья Ирана. Вскоре после этого экипаж убрал флаг Сент-Китса и Невиса, под которым плыл, чтобы избежать карательных американских санкций. Судно в настоящий момент идет к эмирату Дубай, чтобы заправиться горючим, обогнуть регион Африканского Рога и войти в Средиземное море.

Как уточняют источники телеканала, экипажи двух сирийских судов планируют позднее в этом году перегрузить иранскую нефть с Bonita Queen в Средиземном море. После этого груз сырья будет доставлен в Сирию.

Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года - вскоре после того, как президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. США с ноября 2018 года дали восьми странам и территориям - Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции - полгода на продолжение импорта иранских углеводородов.

Гибралтарские власти задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, 4 июля по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства. 15 августа Гибралтар освободил судно, в понедельник танкер покинул Гибралтар. В Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что танкер, ранее ходивший под флагом Панамы, сменил название с Grace 1 на Adrian Darya и направится в один из средиземноморских портов.