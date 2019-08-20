Трамп заявил, что США должны сохранять военное присутствие в Афганистане

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны будут сохранять военное присутствие в Афганистане даже в случае вывода основного контингента войск из этой страны. Об этом заявил во вторник журналистам президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Эта война идет уже почти 19 лет и, честно говоря, это просто смешно. Но тем не менее это опасное место, и нам необходимо продолжать следить за ним", - сказал он. "Мы возвращаем домой некоторые наши войска, но нам необходимо иметь там присутствие", - добавил президент.

Ранее Трамп говорил, что переговоры между США и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) идут очень хорошо, и Вашингтон намерен снижать численность своих войск в Афганистане. При этом он подчеркивал, что Вашингтону нужно продолжать сбор разведданных в этой стране, поскольку она является удобным опорным плацдармом для нанесения удара по Соединенным Штатам, как это было в случае с терактами 11 сентября 2001 года.

Администрация Трампа ставит условием вывода своих военных прекращение огня талибами и разрыв отношений с международной террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Вашингтон также требует от радикального движения сесть за стол переговоров с афганским правительством.

1 августа официальный представитель офиса "Талибана" в Дохе Мухаммад Сохаил Шахин заявил, что движение надеется на заключение соглашения с США, которое положит конец войне. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад со своей стороны отметил, что соглашение между Вашингтоном и талибами должно в первую очередь быль нацелено на достижение мира, а не на вывод американских войск.