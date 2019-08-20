Китай намерен продолжить работу для сохранения иранской ядерной сделки

ООН, 20 августа. /ТАСС/. Китай продолжит прилагать усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил во вторник постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности по Ближнему Востоку.

"Китай и впредь будет прилагать усилия, нацеленные на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе", - сказал дипломат.

Он также заявил, что Китай "приветствует концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, предложенную Россией".

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

23 июля МИД России представил Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Она предусматривает формирование инициативной группы для подготовки международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива, что в дальнейшем приведет к созданию организации по безопасности и сотрудничеству в данном регионе. Кроме того, Москва выступила с инициативой создания демилитаризованных зон в регионе и предложила отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств и наладить горячие линии между военными.