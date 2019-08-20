В Судане сформирован Суверенный совет, который будет управлять страной в переходный период

КАИР, 20 августа. /ТАСС/. Процесс формирования Суверенного совета Судана, которому предстоит управлять страной в переходный период, завершен. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Хартуме официальный представитель Военного совета Шамс ад-Дин Каббаши.

По его словам, "совет из 11 представителей сформирован, соответствующий законодательный акт принят". В среду, 21 августа, Суверенный совет будет приведен к присяге. При этом, согласно процедуре, сначала с присягой перед главой Конституционного суда выступил глава совета - Абдель Фаттах аль-Бурхан, затем уже ему присягнут 10 других представителей совета.

Во вторник главой Конституционного суда была назначена Наамат Абдалла - ее кандидатуру одобрили армия и оппозиция после того, как первоначально выдвинутая оппозиционным альянсом "За свободу и перемены" фигура не устроила Военный совет.

До официальной процедуры приведения Суверенного совета к присяге, согласно принятой Конституционной декларации, будет объявлено о роспуске Военного совета.