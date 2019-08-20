Конституционный суд Молдавии отклонил предложение о перевыборах председателя

КИШИНЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии отклонил предложение о проведении повторных выборов председателя, которое поступило после избрания на эту должность бывшего депутата от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Владимира Цуркана. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"Запрос судьи Домники Маноле был отклонен", - отмечается в сообщении. Коллегия признала безосновательными доводы о том, что результаты голосовая могли быть подтасованы.

Корректность выборов поставила под сомнение также премьер-министр республики Майя Санду и другие лидеры проевропейского блока Acum ("Сейчас"). Санду даже потребовала от каждого из членов КС публично сообщить, за кого он отдал свой голос. Со своей стороны президент Молдавии Игорь Додон призвал политиков не вмешиваться в работу КС.

Состав КС был полностью обновлен после того, как в июне инстанция оказалась в центре громкого политического скандала. Тогда контролировавшая власть в стране Демократическая партия Молдовы отказалась признавать новое правительство и парламентскую коалицию, которую сформировали ПСРМ и блок Acum. Судьи поддержали Демпартию, признав новое правительство нелегитимным, а также потребовали от президента страны распустить парламент и объявить досрочные выборы. Изучив документы, эксперты Совета Европы по конституционному праву из Венецианской комиссии пришли к выводу, что КС не соблюдал ни свои собственные процедуры, ни принцип равенства сторон в ходе разбирательства.

КС Молдавии состоит из шести судей, которые избираются на шестилетний срок. Их назначают пропорционально (по два судьи) парламент, правительство и Высший совет магистратуры. Кроме Цуркана и Маноле, новыми членами КС стали Эдуард Абабей, Николай Рошка, Сергей Цуркан и Любовь Шова. На прошлой неделе они были приведены к присяге.