Постпред Британии обвинила Иран в нарушении резолюций СБ ООН по Сирии, Йемену и Ливану

ООН, 21 августа. /ТАСС/. Великобритания считает, что Иран нарушает резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, Йемену и Ливану. С таким утверждением выступила во вторник постпред Великобритании в ООН Карен Пирс на открытых дебатах Совета Безопасности по Ближнему Востоку.

"Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) [по иранской ядерной программе] - это не лицензия, позволяющая Ирану действовать в регионе, как ему угодно", - сказала дипломат.

Она также обвинила Иран в нарушении резолюций СБ ООН в Ливане, Йемене и Сирии. Так, по словам Пирс, Иран "поддерживает своих приспешников в регионе, что обостряет ситуацию на Ближнем Востоке и нарушает резолюции СБ, в частности, резолюцию 1559 по Ливану и 2116 по оружейному эмбарго в Йемене". "Сожалеем, что вместо того, чтобы идти по пути политического урегулирования в Сирии, Иран предпочел военную поддержку [президента Башара] Асада", - добавила она.

"Эта модель поведения Ирана представляет серьезную угрозу миру и стабильности", - полагает британский постпред. "Мы уважаем культуру Ирана и принимаем тот факт, что он играет законную роль на Ближнем Востоке. Но то, как Иран проводит свои национальные интересы, лишь усугубляет проблемы", - отметила она.

Про этом Лондон настоятельно призывает Тегеран "вернуться к полному выполнению" СВПД. "Распад этого соглашения не в интересах его участников", - констатировала она.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.