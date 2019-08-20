СМИ: премьер-министр Хорватии объявил кандидатуру страны на пост еврокомиссара

ЗАГРЕБ, 20 августа. /ТАСС/. Председатель правительства Хорватии Андрей Пленкович объявил, что кандидатом от республики на пост еврокомиссара будет бывший член Европарламента Дубравка Шуица. Об этом сообщает во вторник на своем сайте местное издание Vecernji list.

"После проведенных переговоров с [избранной председателем Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен завтра мы примем решение, чтобы в четверг предложить правительству, а затем парламенту кандидатуру Дубравки Шуицы на пост еврокомиссара", - отметил Пленкович.

Дубравка Шуица - член правящего Хорватского демократического содружества (ХДС), бывший член Европейского парламента. Несколько лет она исполняла обязанности мэра города Дубровника.