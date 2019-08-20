Верховный суд Судана впервые возглавила женщина

КАИР, 21 августа. /ТАСС/. Юрист Наамат Абдалла была приведена во вторник к присяге в качестве главы Верховного суда Судана. Как передает издание Al Rakoba, она стала первой женщиной в истории страны на этой должности. Именно ей в среду принесет присягу вступающий в должность главы управляющего Суверенного совета генерал-лейтенант Абдель-Фаттах аль-Бурхан.

Ее назначение последовало за длительными спорами между представителями Военного совета и оппозиционного альянса "За свободу и перемены", который продвигал свою кандидатуру, но она была категорически отвергнута военными.

Суверенный совет, о завершении создания которого было объявлено во вторник в Хартуме, будет управлять государством в переходный трехлетний период. С вступлением в должность 11 его членов переходный Военный совет утратит свои полномочия и будет распущен.

В состав Суверенного совета, который был сформирован из пяти представителей армии и шести гражданских лиц, одним из которых стала консенсусная для всех сторон фигура, также войдут две женщины. Это ученая и активистка Аиша Муса, профессор, магистр Манчестерского университета в области английского языка и литературы, борец за права женщин, которая еще в 50-х годах прошлого столетия выступала за равноправие полов в Судане, а также христианка Раджа Николас Абдель Масих, которая до последнего времени работала советником в Министерстве юстиции Судана. Именно она стала компромиссной для армии и оппозиции фигурой.