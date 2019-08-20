Контактная группа по Украине обсудит новое обострение ситуации в Донбассе

МИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится на фоне нового обострения обстановки в Донбассе. После ряда очень результативных встреч в Минске, после разведения сил в Станице Луганской и договоренности восстановить там мост, после объявления нового перемирия и нескольких недель тишины в зоне конфликта вновь активизировались украинские беспилотники, началась перегруппировка украинских вооружений, возобновилась стрельба украинских силовиков из запрещенного минскими договоренностями оружия.

Как заявила 15 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, таких массированных обстрелов и такого количества разрушений гражданской инфраструктуры не было даже до объявления перемирия. "Не исключено, что возможной целью дестабилизации обстановки является попытка спровоцировать ответный огонь ополченцев и в очередной раз заявить о срыве перемирия по вине Донецка и Луганска", - считает она.

Между тем успех последних минских встреч уже поставил вопрос о возможности новых договоренностей, например, о расширении зоны безопасности на линии разделения сторон в Донбассе. Так, на прошлом заседании было решено 21 августа назначить дату разведения сил и средств на новом участке.

Необходимость завершить разведение сил на трех участках - в Станице Луганской, Золотом и Петровском - подчеркнул на пресс-конференции во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. "Эта договоренность саботировалась режимом Порошенко с самого начала и до последних дней этого режима, - отметил он. - Сейчас в контактной группе вроде бы наметился прогресс по разведению сил и средств в Станице Луганской, но на двух остальных участках надо восстановить статус-кво, потому что в конце прошлого года - начале этого года украинские вооруженные силы, которые были выведены оттуда, вновь туда вернулись". Кроме того, стоит задача "четко зафиксировать так называемую формулу Штайнмайера относительно порядка вступления в силу закона об особом статусе", подчеркнул министр.

"Все это было согласовано в деталях. Сейчас мы в "нормандском формате" и в контактной группе предлагаем это закрепить на бумаге уже юридическим образом, - подчеркнул глава МИД РФ. - Таким образом, результаты последнего саммита "нормандской четверки" будут выполнены, и можно будет уже говорить о том, какой следующий шаг необходимо сделать в этом формате".

Новое обострение

На встрече 17 июля в Минске договоренность о перемирии стороны назвали бессрочной и впервые согласовали дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, включая дисциплинарную ответственность за его нарушение. Первые две недели действия нового режима тишины продемонстрировали успех достигнутых договоренностей. "За это время не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы в результате обстрелов, и число нарушений перемирия существенно сократилось", - отметил 31 июля спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.

Однако затишье продолжалось недолго. Уже 1 августа Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила о ранении трех военнослужащих ДНР в результате удара, нанесенного украинским беспилотным летательным аппаратом. "По сути, произошедшее стало грубым нарушением действующего соглашения о режиме прекращения огня, поскольку боевое применение БПЛА является спланированным сугубо наступательным действием", - заявил тогда полпред РФ Борис Грызлов и потребовал расследования инцидента.

В последующие дни сообщения о летающих над территорией ДНР украинских беспилотниках поступали практически ежедневно. Появилась информация о перегруппировке украинских вооружений в зоне конфликта: переброске танков, гаубиц и БМП в район Рубежного и Золотого, о размещении запрещенной минскими договоренностями военной техники вблизи Донецкой фильтровальной станции. Украинские силовики возобновили применение запрещенного минскими соглашениями артиллерийского 122-миллиметрового оружия, впервые после перемирия открыли огонь из танков по направлению Авдеевка - Ясиноватая.

В результате обстрелов 15 августа в поселке Зайцево в ДНР был ранен мирный житель. По данным МИД ДНР, с 21 июля по 15 августа в результате минометных обстрелов в республиках Донбасса было разрушено 20 домостроений.

"Военные преступления Вооруженных сил Украины будут продолжаться, пока не будет принципиально решен вопрос о применении дисциплинарных мер к нарушителям", - заявила в связи с очередным обострением обстановки глава МИД Наталья Никонорова. "До сих пор мы не увидели результатов проведенных украинской стороной разбирательств ни по одному факту обстрелов нашей территории и их разрушительных последствий", - констатировала она и призвала оппонентов "вернуться в дипломатическое поле".

Долгий разговор

В ситуации обострения обстановки на линии разграничения по инициативе президента Украины Владимира Зеленского 7 августа состоялся его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский, считая, что обстрел со стороны ДНР стал причиной гибели четырех украинских силовиков, просил российского лидера повлиять на руководство республики. В Донецке отвергли обвинения Киева, подчеркнув, что инцидент произошел далеко от линии соприкосновения, за пределами радиуса поражения вооруженных сил ДНР.

По словам Зеленского, "разговор был долгий". Президенты обсудили необходимость активизации работы по возвращению удерживаемых лиц. Путин призвал украинскую сторону исключить обстрелы населенных пунктов Донбасса. Кроме того, как сообщили в Кремле, лидеры двух государств подтвердили "исключительную важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса", отметив в этом контексте "необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской контактной группы".

Обсуждение президентами вопроса особого статуса Донбасса привлекло особое внимание наблюдателей. Этот пункт минских соглашений давно стал главным камнем преткновения в работе контактной группы. Уже несколько лет украинская сторона блокирует обсуждение этого вопроса. И назначенный в июле Зеленским представитель Украины в политической подгруппе Роман Бессмертный в недавнем интервью российскому изданию "Коммерсантъ" фактически провозгласил продолжение прежней линии Киева в этом вопросе.

Бессмертный заявил, в частности, что Украина не будет менять конституцию для предоставления особого статуса Донбассу, поддержал экономическую блокаду региона и высказал мнение о необходимости вообще прекратить работу минской группы до встречи лидеров "нормандской четверки".

Но президент Зеленский, судя по всему, не поддержал эту позицию. Спустя несколько дней он освободил Бессмертного от исполнения обязанностей украинского представителя в политической подгруппе контактной группы. И, как признал сам Бессмертный, причиной стали его разногласия с президентом в вопросах "тактики действий на линии разграничения и в переговорной группе". Так, Бессмертный заявил, что не согласен с решением главы государства о прекращении "ответных обстрелов" гражданской инфраструктуры республик Донбасса, сообщил, что на ближайшем заседании контактной группы собирался презентовать некий собственный "проект закона, где заложена совсем другая модель достижения мира в этой войне" (видимо, вместо закона об особом статусе). И в целом, Бессмертный был против каких-либо попыток диалога на любом уровне, отдавая предпочтение силовому сценарию.

Так что решение Зеленского отстранить Бессмертного от переговоров можно отнести к числу тех шагов, которые, как отметил в понедельник Путин во время визита во Францию, "внушают осторожный оптимизм", надежду на то, что шансы возвращения Киева к конструктивной позиции по урегулированию конфликта в Донбассе еще есть.

Мост в Станице Луганской

Одним из главных итогов прошлого заседания в Минске стало согласование сторонами плана восстановления моста в районе Станицы Луганской - единственного официально действующего перехода между подконтрольными Киеву районами Луганской области и ЛНР. Сайдик с удовлетворением отметил тогда достигнутое сторонами взаимопонимание в этом вопросе. Грызлов особо подчеркнул, что в согласовании ремонтных работ участвовали обе стороны. "И это, безусловно, позитивный прецедент", - подчеркнул он.

Однако за прошедшие три недели наметившееся согласие между сторонами оказалось нарушено, в ЛНР обвинили украинскую сторону в уклонении от выполнения взятых обязательств. Так, саперы МЧС ЛНР еще на прошлой неделе полностью завершили разминирование на своем берегу Северского Донца. "Местность очищена от взрывоопасных предметов, проведены вырубка деревьев и дополнительная проверка периметра", - сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В то же время украинская сторона, как отмечают в ЛНР, свою часть обязательств до сих пор не выполнила. Глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий сообщил 15 августа, что проекта ремонта моста через Северский Донец еще нет и его разработка продолжается, а также заявил о намерении украинской стороны построить на период восстановительных работ временный обходной мост. При этом, по его словам, только на первую очередь строительства временного сооружения потребуется свыше двух с половиной месяцев.

В ЛНР считают, что украинская сторона намеренно затягивает работы. "Главной задачей украинских чиновников является максимальное затягивание сроков с целью оправдания хищения денег, выделенных Международным Комитетом Красного Креста на ремонт моста", - заявил Осадчий и призвал международные организации "заставить украинских коррупционеров выполнить взятые на себя обязательства".

В ДНР к обмену пленными готовы

Стороны конфликта в Донбассе продолжают работу по подготовке к обмену пленными. Этот вопрос был разблокирован на встрече контактной группы 17 июля, когда было согласовано решение обменять 208 удерживаемых представителей ДНР и ЛНР на 69 украинских силовиков (из них 50 человек удерживаются в ДНР и 19 - в ЛНР). Предполагалось, что на "процессуальную очистку" удерживаемых лиц уйдет от четырех до шести недель.

9 августа в ДНР заявили о "полной готовности" к обмену. "На данный момент у нас есть подтвержденный факт удержания на украинской стороне 102 наших граждан, Киев подтверждает, что в список на обмен они включены", - сообщила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова. ДНР в свою очередь подтвердила готовность передать Киеву 50 удерживаемых лиц.

Последний крупный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса прошел 27 декабря 2017 года. Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских пленных. Стороны заявляли о готовности продолжить обмен в 2018 году, но с тех пор обмены не проводились.