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США поставят Тайваню истребители F-16 на сумму $8 млрд

Стороны договорились о поставке 66 таких истребителей
Истребители F-16 AP Photo/Chiang Ying-ying
Описание
Истребители F-16
© AP Photo/Chiang Ying-ying

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Американская администрация официально уведомила во вторник Конгресс США о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму $8 млрд. Об этом позднее в тот же день сообщил журналистам представитель Госдепартамента США.

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"Сегодня администрация официально известила Конгресс о предложенной поставке Тайваню 66 истребителей F-16C/D Block 70, а также запасных частей и сопутствующего снаряжения на сумму $8 млрд в рамках программы иностранной военной помощи, курируемой Госдепартаментом США", - заявил дипломат.

По его словам, правительство США считает, что нынешнее решение "соответствует [американскому] Закону об отношениях с Тайванем", а также поддержке Вашингтоном его "способности поддерживать достаточный потенциал самообороны". "Нет изменений в нашей давней политике "одного Китая", опирающейся на три совместных коммюнике [между Вашингтоном и Пекином] и Закон об отношениях с Тайванем", - заверил сотрудник Госдепартамента США. Как он утверждал, новая сделка "будет способствовать продвижению мира и стабильности в Тайваньском проливе и регионе" в целом.

В извещении профильного правительственного ведомства, входящего в структуру Министерства обороны США, выражается мнение, что поставка "не изменит базовый военный баланс [сил] в регионе". Это ведомство отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами (ВС) США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение нового военного контракта и его возможное блокирование. Однако очень высока вероятность, что Конгресс даст зеленый свет реализации этой договоренности с Тайванем, являющимся союзником США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник предупредил, комментируя по просьбе ТАСС американские планы поставок F-16 Тайваню, что Пекин примет ответные меры для защиты своих интересов в случае выполнения этой сделки. Он также отметил, что Китай выражает в связи с этими намерениями США решительный протест.

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