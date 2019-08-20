Халилзад заявил, что США на переговорах с "Талибаном" попытаются решить оставшиеся вопросы

ТАСС, 21 августа. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что Соединенные Штаты попытаются в ходе очередного раунда переговоров с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) достичь решения оставшихся вопросов.

"Вновь отправляюсь в дорогу, - написал он во вторник на своей странице в Twitter. - Первая остановка будет сделана в Дохе, где мы постараемся сблизить наши позиции [с "талибами"] по оставшимся вопросам".

Халилзад отметил готовность Вашингтона к урегулированию всех существующих противоречий. "Посмотрим, готов ли так же "Талибан", - заключил американский дипломат.

Ранее Госдепартамент информировал, что Халилзад во вторник отправляется в Катар для очередного раунда переговоров с "талибами", после чего он посетит Афганистан, где, как ожидается, обсудит с руководством страны "мирный процесс и будет поддерживать полную подготовку к межафганским переговорам". Восьмой раунд переговоров между Вашингтоном и радикальным движением "Талибан" прошел в Дохе 3-12 августа.

1 августа официальный представитель офиса "Талибана" в Дохе Мухаммад Сохаил Шахин заявил, что движение надеется на заключение соглашения с США, которое положит конец войне. Халилзад со своей стороны отметил, что соглашение между Вашингтоном и талибами должно в первую очередь быть нацелено на достижение мира, а не на вывод американских войск. В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры между США и талибами идут очень хорошо, и Вашингтон намерен снижать численность своих войск в Афганистане, а потом решить "оставаться [там] дальше или нет".

Администрация Трампа ставит условием вывода военных прекращение огня талибами и разрыв отношений с международной террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Вашингтон также требует от радикального движения сесть за стол переговоров с афганским правительством.